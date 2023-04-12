السعودية اليوم / أمطار على مدينة الرياض



الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض وضواحيها, فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم, والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:42ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.