رياضي / الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج ينفذ بتبوك ورشة بعنوان "لا تترك أثرًا"



تبوك 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

نظَّم الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج أمس، بالتعاون مع فرع وزارة

وأوضح محاضر الورشة المدرب مفرح عجيبي، أن الورشة هدفت لتعريف محبي

// انتهى //

21:54ت م

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تبوك 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسنظَّم الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج أمس، بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمنطقة تبوك ورشة عمل بعنوان "لا تترك أثرًا" وذلك على مسرح مدينة الملك خالد الرياضية بمدينة تبوك، بحضور عدد من المهتمين برياضة الهايكنج والسياحة البيئية بالمنطقة.وأوضح محاضر الورشة المدرب مفرح عجيبي، أن الورشة هدفت لتعريف محبي رياضة الهايكنج بهذه الرياضة وأهميتها، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بالحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن الورشة تضمَّنَت تعريف المتدربين بالتخطيط المسبق والإعداد للرحلة، واختيار مسارات ومواقع التخييم الآمنة، والتخلص من النفايات، وترك المكان دون تغير، والحد من إشعال النيران واحترام الحياة الفطرية.// انتهى //21:54ت م0200

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.