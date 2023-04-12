السعودية اليوم / غداً .. تعليق الدراسة الحضورية في تعليم وجامعة حفر الباطن



حفر الباطن 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت، أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما قررت جامعة حفر الباطن تعليق الدراسة الحضورية غداً وتحويلها عن بعد، بكافة كليات الجامعة وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية العليا.

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21:55ت م

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