السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة الرياض



الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، وذلك يشمل ( الرياض العاصمة- والأفلاج - والرين - والسليّل- ووادي الدواسر )، من الساعة الثالثة من مساء اليوم وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الخميس -بمشيئة الله-.

وبدوره أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول.

// انتهى //

22:32ت م

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