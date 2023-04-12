السعودية اليوم / سموُّ وزيرِ الحرس الوطني يدشِّن مركزَ استقبال المراجعين بوزارة الحرس الوطني



الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

دشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، مقرَ مركز استقبال المراجعين في الوزارة، حيث استمع سموُّه لشرح من قبل مدير المركز العميد الركن ناصر القديري، عن أهداف المركز والدور المناط به وما يقدمه من خدمات نوعية، وتسهيلات للمراجعين.

كما اطلع سموُّه على المركز ومايحتويه من تقنيات حديثة وكادر بشري مختص لخدمة المراجعين بأعلى مستويات الجودة؛ ليسهل عليهم الحصول على الخدمة المطلوبة،وتوفير الوقت والجهد.

الجدير بالذكر أن المركز أُنشِئ وفق توجيه من سموِّ وزير الحرس الوطني وربطه بمكتب الوزير؛وذلك لإنهاء جميع المعاملات الخاصة بمراجعي الوزارة من منسوبيها وغيرهم بكل يسر، وبما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة المبنية على سياسة الباب المفتوح، كما وَجَّهَ سموُّه بأن يتم عمل مؤشرات أداء للمركز ومدخلاته من المعاملات والطلبات الواردة له لعمل قياس وقاعدة بيانات داعمة لأي نقاط ضعف إدارية قد تتضح من خلال نتائج هذا التحليل.

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22:38ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.