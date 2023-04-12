وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التنظيم والتطوير (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علم الاجتماع، التطوير التنظيمي)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الإنتاج/ التسويق (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال).

– رجل إطفاء (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)