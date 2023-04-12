وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الفنار

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مشرف أبحاث السوق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات).

– مهندس تصميم كهربائي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مدير قسم البحث والتطوير/ مصنع الكابلات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

– منسق مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي/ شريك أعمال التعلم والتطوير: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)