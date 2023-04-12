

مكة المكرمة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

سخَّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وسائلها التقنية من خلال تقيدم خدمة ( تقنية قاصدة ) لزائرات معرض الخدمات النسائية المُقام بالتوسعة

وتستهدف الخدمة قاصدات المسجد الحرام، حيثُ يتم تزويدهن برابط إلكتروني لجمع الأفكار والمقترحات والخدمات التقنية التي ترغب القاصدة في الحصول عليها في رحاب الحرم المكي الشريف، وذلك تحسينًا وتطويرًا للخدمات المقدمة.

// انتهى //

23:34ت م

0222



مكة المكرمة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسسخَّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وسائلها التقنية من خلال تقيدم خدمة ( تقنية قاصدة ) لزائرات معرض الخدمات النسائية المُقام بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.وتستهدف الخدمة قاصدات المسجد الحرام، حيثُ يتم تزويدهن برابط إلكتروني لجمع الأفكار والمقترحات والخدمات التقنية التي ترغب القاصدة في الحصول عليها في رحاب الحرم المكي الشريف، وذلك تحسينًا وتطويرًا للخدمات المقدمة.// انتهى //23:34ت م0222

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " تقنية قاصدة " لزائرات معرض الخدمات النسائية بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.