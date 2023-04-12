السعودية اليوم / " الشؤون الإسلامية " تستعرض جهود المملكة في خدمة الإسلام ونشر ثقافة التسامح



الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

تستعرض وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بمركز الملك فهد الثقافي، جهود المملكة الرائدة في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والعناية بكتاب الله وذلك في معرض سراييفو الدولي للكتاب بدورته الـ 34، خلال المدة من 12 - 17 أبريل الجاري، والذي يقام في صالة المعارض في مجمع "سكندريا" في العاصمة البوسنية سراييفو، بمشاركة 150 مشاركاً، و36 داراً للنشر من البوسنة والهرسك ودول المنطقة والدول الأخرى، وعدد من المراكز الثقافية في البوسنة والهرسك.

وتم افتتاح الجناح السعودي بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أحمد المحايلي، ووزيرة الثقافة في مقاطعة سراييفو، ووزير التربية والتعليم في جمهورية الجبل الأسود، ومدير مركز الملك فهد الثقافي المكلف عبداللطيف الحسين، وعدد من الشخصيات الرسمية.

ويقدم الجناح عرضًا لكتب وإصدارات الوزارة والمراكز الثقافية والتعليمية والتعريف بأنشطته، بالإضافة لاستعراض فيلم وثائقي عن التقدم الحضاري للمملكة ورؤية 2030، وعرض أفلام عن أجمل المدن

كما يعرف الجناح بالبرامج التعليمية والتدريبية التي يقيمها المركز وإتاحة فرصة التقديم على تلك البرامج لزوار الجناح كما خصص ركن الثقافة السعودية والتصوير بالزي السعودي وركن الأطفال والتعريف بقصص الأطفال.

ويقدم الجناح لزواره عدداً من الهدايا التي تحمل شعار المركز على الزوار بمختلف شرائحهم، كما يتم توزيع الكراسات والإشارات المرجعية للكتب، وتوزيع التمور والهدايا والمطويات التعريفية بالمركز في سراييفو وفرعه بموستار، في إطار رسالته السامية في نشر ثقافة السعودية وحضارتها.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية توّجت بمشاركتها الماضية في الدورة الـ 33، بجائزة الجناح الأكثر نجاحاً في العرض المكتبي من حكومة سراييفو، حيث تم التتويج من قبل لجنة التحكيم في إدارة معرض سراييفو الدولي للكتاب.

// انتهى //

23:52ت م

0228



الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واستستعرض وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بمركز الملك فهد الثقافي، جهود المملكة الرائدة في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والعناية بكتاب الله وذلك في معرض سراييفو الدولي للكتاب بدورته الـ 34، خلال المدة من 12 - 17 أبريل الجاري، والذي يقام في صالة المعارض في مجمع "سكندريا" في العاصمة البوسنية سراييفو، بمشاركة 150 مشاركاً، و36 داراً للنشر من البوسنة والهرسك ودول المنطقة والدول الأخرى، وعدد من المراكز الثقافية في البوسنة والهرسك.وتم افتتاح الجناح السعودي بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أحمد المحايلي، ووزيرة الثقافة في مقاطعة سراييفو، ووزير التربية والتعليم في جمهورية الجبل الأسود، ومدير مركز الملك فهد الثقافي المكلف عبداللطيف الحسين، وعدد من الشخصيات الرسمية.ويقدم الجناح عرضًا لكتب وإصدارات الوزارة والمراكز الثقافية والتعليمية والتعريف بأنشطته، بالإضافة لاستعراض فيلم وثائقي عن التقدم الحضاري للمملكة ورؤية 2030، وعرض أفلام عن أجمل المدن السعودية والمعالم السياحية المهمة في المملكة، وفيلم وثائقي عن أنشطة مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو.كما يعرف الجناح بالبرامج التعليمية والتدريبية التي يقيمها المركز وإتاحة فرصة التقديم على تلك البرامج لزوار الجناح كما خصص ركن الثقافة السعودية والتصوير بالزي السعودي وركن الأطفال والتعريف بقصص الأطفال.ويقدم الجناح لزواره عدداً من الهدايا التي تحمل شعار المركز على الزوار بمختلف شرائحهم، كما يتم توزيع الكراسات والإشارات المرجعية للكتب، وتوزيع التمور والهدايا والمطويات التعريفية بالمركز في سراييفو وفرعه بموستار، في إطار رسالته السامية في نشر ثقافة السعودية وحضارتها.الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية توّجت بمشاركتها الماضية في الدورة الـ 33، بجائزة الجناح الأكثر نجاحاً في العرض المكتبي من حكومة سراييفو، حيث تم التتويج من قبل لجنة التحكيم في إدارة معرض سراييفو الدولي للكتاب.// انتهى //23:52ت م0228

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.