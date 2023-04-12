ثقافي / "مركاز الضوء" بموسم جدة التاريخية .. تجربة بصرية ثقافية ماتعة



جدة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

شكّلت عروض الضوء التي تمّيزت بها مباني جدة التاريخية لوحات فنية بديعة في مشهد جذب زوار موسم جدة التاريخية الذين امتلأت بهم ساحات وميادين البلد.

واستوحت فعالية "مركاز الضوء" ، المقامة حالياً ضمن برنامج موسم جدة التاريخية والتي سُلّطت على أبنية البلد التاريخية التي تمثل جدة القديمة، من ثقافة شهر رمضان الكريم، ليحظى الزوار بتجربة بصرية خلابة مليئة بالجمال والمتعة.

فيما تمثل جدة التاريخية مركزاً جاذباً للأعمال والمشاريع الثقافية، حيث المعالم التراثية التي تمتلكها المنطقة، واحتواؤها على أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخياً، وخمسة أسواق تاريخية رئيسة، إلى جانب الممرات والساحات ذات العمر الممتد، والمواقع ذات الدلالات التاريخية المهمة والتي تكون بمثابة نافذة تعريفية لمكانتها في الرحلات المقدسة.

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23:53ت م

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