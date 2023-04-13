شكرا لقرائتكم الدراسة عبر مدرستي في عسير وبيشة وظهران الجنوب اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم كل من عسير وبيشة وظهران الجنوب، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد اليوم الخميس؛ بسبب تقارير الطقس، وحالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

تعليم عسير

وقالت إدارة تعليم عسير عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرّر تحويل الدراسة لهذا اليوم الخميس 22/ 9/ 1444هـ؛ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ تعليم عسير.

مدارس بيشة

كما قالت إدارة تعليم بيشة عبر تويتر: بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد اليوم الخميس 22/ 9/ 1444هـ عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس مكاتب التعليم بإدارة تعليم بيشة.

ظهران الجنوب

من جانبها قالت إدارة تعليم ظهران الجنوب: بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة لهذا اليوم الخميس 22/ 9/ 1444هـ عن بُعد من خلال منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس في جميع القطاعات التابعة لـ تعليم ظهران الجنوب.