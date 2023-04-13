شكرا لقرائتكم 1.035 صفقة عقارية في الرياض خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت قناة الإخبارية الحركة العقارية في بعض مدن المملكة خلال أسبوع، تحت عنوان البورصة العقارية.

وبحسب القناة، سجلت العاصمة الرياض عدد صفقات بلغت 1.035، وقيمة الصفقات العقارية 2.054، مليار ريال والمساحة المتداولة 678 ألف متر مربع.

صفقات جدة

وبلغ عدد الصفقات في جدة 491، وقيمة الصفقات 917 مليون ريال، والمساحة المتداولة 429 ألف متر مربع.

صفقات الدمام

وفي الدمام سجلت عدد الصفقات 202، وقيمة الصفقات 240 مليون ريال، والمساحة المتداولة 195 ألف متر مربع.