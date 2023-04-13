شكرا لقرائتكم السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ 7 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال شاهد من رويترز: إن السفارة الإيرانية في السعودية أعادت فتح أبوابها أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ سبعة أعوام بموجب اتفاق لإعادة العلاقات.

فتح السفارة

وقال مراسل لرويترز: إن البوابات الثقيلة لمجمع السفارة الإيرانية في الرياض كانت مفتوحة بينما كان فريق يقوم بتفتيش مبانيها، وشوهدت شاحنة بيضاء تصل إلى البوابة.

وفتحت البعثة الديبلوماسية أبوابها بعد ساعات من قول وزارة الخارجية الإيرانية: إن وفدًا فنيًّا وصل إلى السعودية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد قال في بيان: “سيتخذ الوفد الإيراني الإجراءات المطلوبة في الرياض وجدة لاستئناف أنشطة السفارة والقنصلية العامة”.

وقالت وزارة الخارجية السعودية يوم السبت: إن مسؤولين سعوديين وصلوا أيضًا إلى إيران لبحث إجراءات إعادة فتح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد.