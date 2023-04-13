السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية



جدة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

رأسَ صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية، في مقر الإمارة بجدة، اجتماع اللجنة، الذي تخلله استعراض خطط الجهات واستعداداتها، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ومناقشة استعدادات الجهات لموسم حج عام 1444هـ.

واطلع سموه على مدى جاهزة الجهات الخدمية لتقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن خلال العشر الأواخر من شهر رمضان بدءاً من مرحلة القدوم وإقامتهم بمكة المكرمة وأدائهم مناسكهم والصلوات بالمسجد الحرام، ومغادرتهم للعاصمة المقدسة، مستعرضاً سموه إحصائية للخدمات التي قدمت لضيوف بيت الله الحرام منذ بداية شهر رمضان، حيث تم توزيع ما يزيد عن 7 ملايين و600 ألف وجبة، عبر برنامج السقاية والرفادة، كما تم توزيع أكثر من 32 ألف لتر من مياه زمزم بالمسجد الحرام.

وتخلل اجتماع لجنة الحج المركزية بحث الاستعدادات المبكرة للجهات لموسم حج هذا العام ومدى جاهزيتها، والاطلاع على جميع المشاريع الجاري تنفيذها في المشاعر المقدسة، ونسب الإنجاز، للتأكد من جاهزيتها قبل موسم الحج بوقت مبكر، من خلال إجراء التجارب الميدانية في شهري شوال وذي القعدة، بهدف تقديم أفضل الخدمات التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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