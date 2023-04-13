فحص 1000عينة غذاء

ويأتي ذلك ضمن أعمالها في تحليل الأغذية المقدمة للمعتمرين والزائرين؛ حيث أنهت فحص ما يزيد عن 1000 عينة غذاء ومياه في العاصمة المقدسة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.
وتجاوزت نسبة العينات الصالحة منها نسبة 99.6، ويعمل المختبر على مدار الساعة من أجل غذاء آمن للمعتمرين والزوار وسكان العاصمة المقدسة.
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