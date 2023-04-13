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فحص 1000عينة غذاء

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أنهت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في مختبرات الغذاء، فحص ما يزيد عن ألف عينة غذاء ومياه في العاصمة المقدسة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك ضمن أعمالها في تحليل الأغذية المقدمة للمعتمرين والزائرين؛ حيث أنهت فحص ما يزيد عن 1000 عينة غذاء ومياه في العاصمة المقدسة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

وتجاوزت نسبة العينات الصالحة منها نسبة 99.6، ويعمل المختبر على مدار الساعة من أجل غذاء آمن للمعتمرين والزوار وسكان العاصمة المقدسة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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