الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الربيعية على معظم مناطق المملكة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد - في تقرير له اليوم- استمرارَ هطول الأمطار الرعدية (الربيعية), على معظم مناطق المملكة،مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة،مثيرة للأتربة والغبار, وجريان للسيـول,وتساقط للبرد.

وأشار التقرير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء القادم - بمشيئة الله تعالى - على مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، ظهران الجنوب،البرك), والباحة (الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد), وجازان (جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي ، بيش ، هروب، صبيا، أبوعريش، الدرب، الشقيق، جزر فرسان), ومكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، أضم، الخرمة، العرضيات، تربة، رنية، المويه، قيا، بحرة، خليص، الكامل، الجموم ،الليث ،القنفذة), ونجران (نجران، شرورة، حبونا ومعظم محافظات المنطقة), والمدينة المنورة (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع, العيص، بدر، العلا)، مناطق القصيم (بريدة، عنيزة، الرس،ومعظم محافظات المنطقة), والرياض (الرياض العاصمة، الدرعية، رماح، الخرج, المزاحمية، الأفلاج، وادي الدواسر، القويعية، السليل, المجمعة، الزلفي، ثادق، شقراء، الزلفي، ضرما، الغاط، عفيف، الدوادمي، ضرما، حريملاء), والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، قرية العليا), وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة).

وشملت التوقعات هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة السبت القادم حتى الاثنين على مناطق تبوك (تبوك، تيماء), والجوف (سكاكا، القريات، طبرجل، دومة الجندل), والحدود الشمالية (طريف، عرعر، رفحاء) والمنطقة الشرقية (الدمام، الجبيل، القطيف، الأحساء، بقيق)، وكذلك على مناطق مكة المكرمة (جدة، رابغ, الليث، القنفذة).

كما تشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع القادم، حيث سيتم التنويه عن ذلك في تقرير إلحاقي بإذن الله تعالى.