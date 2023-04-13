8 آلاف حافلة لنقل المعتمرين

دفعت النقابة العامة للسيارات، بـ 8 آلاف حافلة موافقة للمواصفات، لنقل المعتمرين بين المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة، طيلة شهر رمضان.

كما وفرت النقابة في مكة المكرمة خدمة تنقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام، إذ يتم نقلهم من الفنادق والأبراج السكنية والمواقف الخارجية إلى المواقع القريبة من المسجد الحرام، من خلال حافلات يصل عددها لأكثر من 3 آلاف حافلة، تعمل وفق خطة تشغيلية محكمة، وبالتوازي مع ذلك توفر النقابة خدمة نقل المعتمرين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى المسجد الحرام والعودة كذلك، من خلال رحلات مجدولة ترددية.

وتقدم النقابة العامة للسيارات خدمات النقل مجانًا عبر برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أطلق في وقت سابق، والذي يعد الأول من نوعه، بحيث يتم تقديم خدمة النقل من الطائرة إلى الحرم، على أن يقتصر تقديم الخدمة على المعتمرين الذين يرتدون «لباس الإحرام»، وكذلك المواطنين والمقيمين الذين تحصلوا على حجز عمرة عبر تطبيق نسك، والقادمين عبر المطار بغير تأشيرة عمرة، شريطة أن يكونوا قادمين عبر المطار ذاته، فيما بلغ عدد الرحلات الترددية خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان 13 رحلة ترددية من مطار الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام، والتي تبدأ من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، إضافة إلى 12 رحلة من مكة المكرمة.