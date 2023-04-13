شكرا لقرائتكم خبر رفع 139 ألف طن نفايات بالعاصمة المقدسة في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة العاصمة المقدسة 139.2 ألف طن من النفايات منذ بداية رمضان حتى أمس الأول، كما شرعت في تنفيذ خطتها خلال العشر الأواخر من رمضان وأيام الذروة التي يتزايد فيها توافد الزائرين والمصلين والمعتمرين على مكة المكرمة، إذ شملت خدمات الأمانة جميع المجالات البلدية.

وفي مجال النظافة خصصت الأمانة نحو 13.5 ألف عامل في مكة المكرمة خلال الشهر الكريم، مزودين بـمعدات مختلفة الأنواع والأحجام، كما هيأت عددا من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات، إضافة إلى تخصيص فرق لعمليات الكنس اليدوي والآلي في نظافة المنطقة المركزية حول المسجد الحرام والشوارع الرئيسية ومواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرمة والساحات والميادين.

كما نفذت البلديات الفرعية ممثلة بإدارات الأسواق جولات تفتيشية شملت الأسواق والمباسط الموسمية المنتشرة في جميع أحياء أم القرى التي تشكل مظهرا جميلا من المظاهر الرمضانية الأصيلة بالعاصمة المقدسة، إذ خصصت الأمانة عددا من الفرق الميدانية للمرور على جميع هذه المحلات ومتابعتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية كافة، ونظامية العاملين بها وللمحافظة على الإصحاح البيئي وعلى تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.

الخدمات البلدية بالعاصمة المقدسة

