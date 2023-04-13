شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير مكة يستعرض أعمال جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة.

واستعرض أبرز أعمال الجمعية المنجزة خلال 2022م، تضمنت توحيد الأداء الاجتماعي للجمعية عبر أفرع الجمعية في العاصمة المقدسة وجدة والطائف، ومن خلال 91 مركزا ومكتبا جرى تنفيذ نحو 10 آلاف مبادرة استفاد منها 6 ملايين مواطن ومقيم وزائر، تم تنفيذها بمشاركة منسوبي الجمعية و40 ألف متطوع ومتطوعة.

وسجل عدد من المشاريع الرئيسة لجمعية مراكز الأحياء بمكة الكرمة خلال العام الماضي حضورا مميزا، جاء ذلك من خلال مشروع «تعظيم البلد الحرام» الذي نفذ مبادرات عدة لخدمة الطائفين والمصلين ونحو 1000 فعالية، استفاد منها ما يزيد على مليون مستفيد، فيما نفذ مشروع «إمكان» الذي يأتي ضمن مشروع «خادم ضيف الرحمن»، مبادرات لاستقبال وتوديع ضيوف الرحمن وإرشادهم وتوعيتهم والاحتفاء بهم، كما مول نحو 25 ألف مشروع.

كما نفذت الجمعية سلسلة من المشاريع شملت «سقيا الماء» وتوزيع السلال الغذائية وإفطار الصائمين، وإطلاق مجموعة من المشاريع منها مشروع «جيرة» لتمكين وتأهيل رواد الأعمال من الأسر المنتجة وأصحاب الأعمال الحرفية واليدوية والمشاريع الصغيرة لسوق العمل، من خلال منظومة استراتيجية تبدأ بالتأسيس مرورا بالتدريب وانتهاء بتأسيس منافذ بيع الكترونية.

ونفذت الجمعية كذلك برامج للمصالحة الأسرية نتج عنها توقيع اتفاقية مع وزارة العدل لمعالجة قضايا الأحوال الشخصية والحقوقية والمالية والجزائية، وفي هذا الصدد تم تجهيز 10 مكاتب للمصالحة والإرشاد الأسري في مراكز الجمعية، وإنشاء وقف إفطار الصائمين لتنفيذ مشروع إفطار الصائم.

وشهدت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة في 2022م، تطورا وتوسعا في مكاتبها، حيث تم افتتاح مركز حي النهضة، وافتتاح حديقة الشاطئ وتطوير مرافق المراكز.

من جهة ثانية استقبل الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، يرافقه أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي. واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى إيجاز عن الخطط التطويرية والمشاريع الجاري تنفيذها في الطائف في مختلف المجالات.

أبرز أعمال الجمعية في 2022:

