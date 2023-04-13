شكرا لقرائتكم خبر رصد 70 مخالفة في أسواق النفع العام بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجبيل جولاته الرقابية والتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ والمواشي خلال رمضان، للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها بالاشتراطات الصحية والفنية، لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وضمان جودة الخدمة المقدمة، ومأمونية المصدر، ومتابعة ووفرة المنتجات المعروضة في الأسواق. وأسفرت الجولات عن رصد 70 مخالفة، تنوعت بين مخالفات سجلها مراقبو الأسواق، وأخرى بالمسلخ، مع مصادرة أكثر من 467 كجم من اللحوم والخضراوات والفواكه الفاسدة، وتحرير المحاضر للمنشآت المخالفة، واستكمال الإجراءات النظامية بحقها، واستكمال الخطة التصحيحية للمنشآت غير المتقيدة بالإجراءات النظامية.

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