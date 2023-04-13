شكرا لقرائتكم خبر الانتهاء من تركيب محطات رصد جودة الهواء بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشرقية، من تركيب محطات رصد جودة الهواء في البلديات التابعة والمرتبطة بالمنطقة، ضمن مبادرة «إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاث من المصدر».

وتستهدف هذه المحطات مراقبة جودة الهواء في المناطق الحضرية المزدحمة، والتي تحتوي على الشركات الصناعية ومحطات التحلية ومحطات توليد الكهرباء، حيث تم تركيب المحطات في مواقع مخصصة داخل بلديات أمانة المنطقة الشرقية، وذلك من منطلق تشارك الجهات الحكومية نحو تحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة ضمن تطوير الخطة الوطنية المعنية (state action plan)؛ لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة متضمنة ثاني أكسيد الكربون، وربطها مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي؛ لتوفير بيانات مباشرة على مدار الساعة لمستويات ملوثات الهواء والعمل على الحد من مخاطرها، وهذا ما يعكس مدى التزام حكومتنا الرشيدة واهتمامها بحماية البيئة ومخاطر تغير المناخ، وذلك بالعمل المستمر على تحديث الخطط لتعزيز مبدأ الشفافية والالتزام لراحة المستفيدين.

وتسعى الأمانة من خلال هذا الجسر التعاوني المستدام بينها وبين المركز، إلى المحافظة على سلامة البيئة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث حققت الأمانة العديد من المنجزات، في هذا المجال من خلال إطلاق المبادرات والحملات التوعوية في المجالات البيئية، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إضافة إلى مبادرات استثمارات النفايات، وكذلك التوسع في تأهيل وتطوير المتنزهات والحدائق بالشراكة مع المستثمرين لتحسين جودة الحياة.

من جهة ثانية دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، خدمة رفع السيارات التالفة؛ التي ترمي إلى أتمتة أعمال الرقابة على السيارات التالفة والمهملة، وذلك للإسهام في تحسين المشهد الحضري عن طريق ربط بوابة الأمانة الرقمية ببيانات مركز المعلومات الوطني.

وأكد أن الأمانة وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، طورت آلية معالجة ظاهرة السيارات التالفة بطريقة رقمية ومبتكرة، عن طريق إمكانية التعرف على صاحب المركبة، عن طريق الجوال المفعل في مركز المعلومات الوطني (أبشر)، حيث يقوم مراقب الأمانة بإدخال بيانات السيارة التالفة أو المهملة، ومن خلال بيانات المالك أو المفوض يتم إشعاره بإزالة السيارة أو تسديد المخالفة، ومن ثم يتم تسليم السيارة له.

وأفاد بأن هذه الآلية الرقمية الحديثة تهدف إلى أتمتة العمليات وتسريعها وحوكمتها، وإرسال الإشعارات التنبيهية لأصحاب السيارات قبل وبعد رفع السيارات وإصدار الخطابات الالكترونية، مع السداد الالكتروني، واختصار وقت المستفيد وتخفيف عبء الانتظار والحضور إلى مقر الأمانة، بالحصول على البيانات رقميا.