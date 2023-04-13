شكرا لقرائتكم خبر نفق كدي يقلص زمن الوصول إلى المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفضل كثير من المعتمرين والزوار والمصلين ركن سياراتهم في مواقف كدي، التي جهزت بجميع الخدمات لاستقبال مئات المركبات كل يوم خلال رمضان، والصعود إلى الحافلات ومن ثم الوصول إلى المسجد الحرام في مدة لا تكاد تتجاوز 7 دقائق، وذلك عبر نفق كدي والمخصص للباصات فقط.

ويؤدي نفق كدي دورا محوريا في نقل المعتمرين والزوار والمصلين من موقف كدي إلى المسجد الحرام، بعيدا عن مسار السيارات، حيث خصصت مساراته للحافلات، والتي تنقل ضيوف الرحمن حتى أقرب نقطة للحرم المكي الشريف (وقف الملك عبدالعزيز) تحديدا عند موقف الحافلات، حيث يضم النفق مسارين أحدهما خاص بالدخول إلى الحرم، والآخر الخروج من موقف الحافلات حتى يلتقي بالمسار الداخل ومن ثم التوجه إلى موقف كدي.

دقائق معدودة

في المقابل عبر عدد من المعتمرين عن سعادتهم بسهولة الوصول إلى المسجد الحرام عبر صعودهم الحافلات واستخدام نفق «كدي» والتي لم تستغرق سوى دقائق معدودة، الأمر الذي سيسهم في تأدية مناسك عمرتهم في كل يسر وسهولة، منوهين في الوقت نفسه بأن وسائل النقل العام في العاصمة المقدسة أضحت الاختيار الأمثل لتأدية العمرة والوصول السهل للحرم المكي.

من جهة أخرى شارك نحو 400 طالب وطالبة من معهد وكلية الحرم المكي الشريف التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مبادرة «تطوع» ومبادرة «باذل» لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

وتأتي هذه المبادرة التطوعية بصفتها جزءا من المبادرات التي تنفذها الرئاسة؛ للإسهام في خدمة القاصدين وإثراء تجربة ضيف الرحمن.

نفق كدي

