شكرا لقرائتكم خبر إتاحة الحصول على بطاقة دخول الاعتكاف عبر تطبيق توكلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت إدارة تقنية المعلومات، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الحصول على بطاقة تصريح دخول الاعتكاف خلال تطبيق توكلنا (خدمات).

وأوضح مدير الإدارة المهندس وهيب المطرفي أنه يمكن الحصول على بطاقة دخول الاعتكاف عبر الدخول على المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا، واستعراض البطاقة ومعرفة حالتها وتفاصيلها خلال رمز الاستجابة السريعة QR.

بدوره، بين الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي أن هذا التعاون لتكامل الخدمات مع منصة توكلنا خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030، في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

كما فعلت الإدارة العامة لتقنية المعلومات برئاسة شؤون الحرمين، وبالتعاون مع سدايا، إشعارات الدروس العلمية بالمسجد الحرام، عبر تطبيق توكلنا خدمات.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس وهيب المطرفي أن هذه الخدمات تتيح لضيوف الرحمن التعرف على عنوان الدروس العلمية، ومن يلقيها.

إلى ذلك، استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أولى طلائع المعتكفين بالمسجد الحرام، بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر موقع الرئاسة الالكتروني، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف، في أجواء مليئة بالطمأنينة والروحانية والسكينة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية عبدالله الصولي أن رئاسة شؤون الحرمين خصصت خزائن لأغراض المعتكفين بالمسجد الحرام خلال فترة الاعتكاف.

كما خصصت لدخول المعتكفين أبوابا رئيسة، حيث حددت الدخول من توسعة الملك فهد عبر أبواب (75،76،77،81،82،83) والدخول من توسعة الملك عبدالله عبر أبواب (106، 116،119).

وشدد على ضرورة التزام المعتكفين بالضوابط والتعليمات المحددة للاعتكاف داخل المسجد الحرام، حيث تم تكليف فريق ميداني لمتابعة الخدمات الإرشادية والتوجيهية والخدمات المساندة، والتي تتضمن خدمات السقيا وتقديم وجبات الإفطار والسحور، وغيرها من الخدمات الأخرى؛ لتحقيق الراحة والطمأنينة لهم، وتقديم الرعاية الكاملة لجميع قاصدي المسجد الحرام، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.