ضبط 47 شخصا لارتكابهم مخالفات رعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 47 مخالفا لنظام البيئة، وهم 11مقيما من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية الإثيوبية، و33 مواطنا، ومواطن خليجي، ارتكبوا مخالفات رعي 1170 متنا من الإبل، و515 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى500 ريالا لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريالا لكل رأس.

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