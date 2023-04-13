تمكين المستهلك من تتبع المنتجات الغذائية بتقنية البلوك تشين

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وتعد التجربة من أوائل التجارب الابتكارية على مستوى العالم لتطبيق تتبع المنتجات باستخدام سلسلة الكتل الصادرة من جهة حكومية، وتركزت التجربة على تتبع رحلة المنتجات من المزرعة إلى نقطة البيع، من خلال عرض تفاصيل رحلة المنتج والجهات المتعلقة بسلسلة الإمداد (على سبيل المثال: المزرعة، المسلخ، بائع التجزئة) بكل شفافية للمستهلك النهائي.
كما تضمنت التجربة عرض معلومات أخرى عن شركاء سلاسل الإمداد، وكان من أبرزها: شهادة «الحلال» من المركز السعودي للحلال الذي يتابع عمل مسالخ منتجات اللحوم في صيغة رمز غير قابل للاستبدال (NFT)، كما تساعد هذه السجلات المتطورة في تعزيز قيم الشفافية؛ مما يرفع مستوى الثقة لدى جهات سلاسل الإمداد والمستهلكين.
يذكر أن السوق العالمي لمنتجات الحلال ينمو بنسب عالية؛ مما يشكل فرصة في تمكين الشركات المحلية من الوصول إلى الأسواق العالمية مزودة بميزة تنافسية، وهي شهادة حلال موثقة من المركز السعودي للحلال بشكل غير قابل للعبث وبصيغة رمز غير قابلة للاستبدال.
تقنية البلوك تشين:
تقنية ناشئة تشمل تطبيقات أوسع في مختلف المجالات.
يتم استخدامها في قطاعات مختلفة منها الحكومية.
تفاصيل التجربة:
تتبع رحلة المنتجات من المزرعة إلى نقطة البيع.
عرض تفاصيل رحلة المنتج والجهات المتعلقة بسلسلة الإمداد.
تسجيل البيانات في سجلات لا مركزية وغير قابلة لأي تعديل.
عرض معلومات شهادة «الحلال».
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