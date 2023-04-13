شكرا لقرائتكم خبر تعزيز المهارات الحياتية يحمي الأبناء من المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ضمن جهودها في الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، بضرورة تعزيز المهارات الحياتية لدى الأبناء، ليتمكنوا خلالها من تحمل المسؤولية بشكل أكبر، واكتساب خبرة أكثر لمقاومة الضغوط السلبية، والتعامل معها بثقة واقتدار، والعمل على تنشئتهم بالشكل الأمثل، وتعزيز السمات الشخصية لديهم، فضلا عن غرس الانتماء في أنفسهم إلى مجتمعهم ووطنهم، باحترام القوانين والأنظمة، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ونظافة البيئة.

وأكدت اللجنة دور الأسرة التي تعد اللبنة الأولى والأساس للفرد، وضرورة تدريب أطفالهم على السلوكيات الغذائية السليمة، وتعزيز الفهم والإدراك للمكونات والعناصر، وتأثيرها في صحتهم العقلية والبدنية، وإظهار الاحترام والعلاقة الجيدة بين الوالدين من جهة ومع أبنائهم من جهة أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يزرع الحب والثقة والطمأنينة في نفوس الأبناء، مع تشجيعهم على التفكير وتحفيز العقل والمنطق، والبحث عن الأسباب والاستدلال، والإجابة عن تساؤلاتهم التي يطرحونها والتفكر فيما حولهم من الأشياء، والحرص على تنمية الثقة في أنفسهم، والتأكيد على إعطائهم الفرصة الكافية لاتخاذ قراراتهم الخاصة منذ مرحلة الطفولة ومواجهة نتائجها، واكتساب الخبرة والتجربة التراكمية من الأخطاء.

ووجهت اللجنة رسالة إلى الأبناء والبنات، مفادها أن قربهم من أسرهم وسعادتهم بالعيش في كنفها، أمان لهم من مخاطر الوقوع في المخدرات، وأن التحصيل الدراسي يتحقق خلال تنظيم الوقت وصفاء الذهن وصحة البدن، بعيدا عن وهم المخدرات، مع التأكيد على المحافظة على الصلاة وبر الوالدين، والإحسان إلى الفقراء واحترام الكبير والمعلم، ومعرفة أن متغيرات الحياة تتجدد وترتبط بكثير من العوامل التي تؤثر فيها، ومعها تتجدد أساليب التعامل معها بعيدا عن الانجراف إلى وحل المخدرات، مشددة على ضرورة تعلم المهارات الحياتية والاتصالية.

أهم توصيات اللجنة:

