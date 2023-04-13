شكرا لقرائتكم 19 وظيفة شاغرة لدى روشن العقارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول إدارة التطوير.

– مساعد مدير البناء.

– مدير الإنتاج التسويقي.

– مدير التطوير/ التصاميم.

– مدير أول إدارة العلامة التجارية.

– مدير تسويق المشاريع.

– مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

– مدير إدارة التطوير.

– أخصائي أول التطوير.

– مدير أول إدارة التصميم.

– مدير إدارة مشروع التصميم.

– مدير التخطيط والجدولة.

– أخصائي أول التخطيط والجدولة.

– مدير إدارة التصميم.

– مدير مراقبة التكلفة والميزانية.

– أخصائي أول مراقبة التكلفة والميزانية.

– مدير أول إدارة سلسلة التوريد.

– مدير تصاميم المشاريع.

– مساعد تنفيذي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)