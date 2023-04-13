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مياه الأمطار تدخل المنازل في حفر الباطن

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الرياض - محمد الوسيري - شهدت محافظة حفر الباطن منذ صباح أمس الأربعاء هطول أمطار غزيرة تم على إثرها تعليق الدراسة في جميع المنشآت التعليمية.

وتسببت الأمطار الغزيرة دخول المياه إلى بعض منازل المواطنين والمقيمين بعدد من الأحياء في المحافظة، مع مباشرة تلك البلاغات من الجهات المعنية.

فيما أغلق عدد كبير من المحالّ التجارية في السوق الداخلي أبوابها بعد إغلاق الشوارع المؤدية للسوق بسبب الأمطار الغزيرة.

وأغلق مرور حفر الباطن عددًا من الشوارع الرئيسية بعد ارتفاع منسوب المياه، فيما لا زالت فرق الأمانة تقوم بأعمال سحب المياه من المواقع المتضررة حتى هذه اللحظة.

 

مياه الأمطار تدخل المنازل في حفر الباطن

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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