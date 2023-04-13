شكرا لقرائتكم السعودية تستهدف اقتصاد صناعي تنافسي مرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد فهد الجبيري، الوكيل المساعد للأعمال في وزارة الصناعة، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى إلى إيجاد اقتصاد صناعي وتنافسي مرن يقوده القطاع الخاص.

استراتيجية وطنية للصناعة

وأردف الوكيل المساعد للأعمال في وزارة الصناعة، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج طويق، المذاع على قناة السعودية: أمضينا في مجال الصناعة أكثر من خمسة عقود ولنا فيها إنجازات نفخر بها، ورؤية المملكة 2030 استدعت وجود إستراتيجية وطنية للصناعة لتحقيق المستهدفات المطلوبة.

واسترسل الجبيري: نسعى من خلال الإستراتيجية إلى أن يكون لدينا اقتصاد صناعي تنافسي مرن يقوده القطاع الخاص مع حوكمة مرنة وفعالة، وتسعى الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفاتها بحيث يكون لدينا قطاعات ذات ريادة عالمية وذات مميزات تنافسية، مع وجود تكامل إقليمي وقوة اقتصادية اعتمادية أكبر لامتصاص الصدمات.

وتابع فهد الجبيري، أن الصناعة ستشهد تغييرًا في هيكلها بدخول صناعات جديدة مثل صناعة السيارات الكهربائية والمواد الكيميائية وتوطين العديد من التقنيات.