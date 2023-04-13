شكرا لقرائتكم نزار مدني: ولي العهد تتمثل فيه حكمة الشيوخ وحيوية الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقًا الدكتور نزار مدني، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تتمثل فيه حكمة الشيوخ وديناميكية وحركية الشباب.

صفات ولي العهد

وأردف الدكتور نزار مدني، خلال لقائه ببرنامج الليوان المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن تلك الصفات قلما تتوفر في زعماء مثله، مشيرًا إلى أنه من حسن حظ المملكة أن قيَّض الله لها من يمتلك الحكمة، وفي نفس الوقت يمتلك الديناميكية والحيوية في الوصول إلى تحقيق الأهداف الأساسية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأكمل مدني، أن المملكة شهدت في بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، مستجدات سياسية طارئة على الصعيدين الدولي والإقليمي، حيث وجدت الرياض أن منطقة الشرق الأوسط باتت مرتعًا خصبًا لقوى إقليمية ودولية تحاول أن تبسط هيمنتها على المنطقة، فضلًا عن تداعيات وإفرازات ما يسمى بالربيع العربي.

مكانة المملكة

وأردف، وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقًا، أن المملكة رأت الوضع اتساقًا مع مكانتها العربية والإسلامية، وأدركت الحاجة إلى تحركها باعتبارها جزءًا مهمًّا تصنع الأحداث ولا تُفرض عليها الأحداث، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 تعد إطارًا مهمًّا لبداية تأثير ذلك التوجه، حيث تطرقت للعمق الإسلامي والعربي والموقع الجغرافي.