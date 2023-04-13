شكرا لقرائتكم دعاء المطر يتصاعد من الأفواه تزامنًا مع أجواء الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تصاعد دعاء المطر من الأفواه بأن يكون هطول خير وبركة على المملكة، تزامنًا مع السحب الممطرة الرعدية في أجواء الرياض، مساء أمس الأربعاء والساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث سبقها تساقط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة، ذلك في ضوء الحالة الممطرة السادسة عشرة التي تشهدها المملكة.

دعاء المطر

وردد مواطنون ومقيمون الكثير من أدعية المطر، ومنها الأدعية عند المطر الشديد وعند الخوف، وهو “اللهمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللهمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأودية، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ”.

وهناك أيضًا الدعاء بعد نزول المطر: مُطرنا بفضل الله وبرحمته، اللهم صيبًا نافعًا.

وهناك أدعية يُستحب ترديدها وقت سقوط الأمطار، مثل اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.

أجواء ماطرة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية– الربيعية- على معظم مناطق المملكة، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط للبرد.

استمرار الهطول

وأوضح المركز في تقريره له أنه يتوقع سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من غدًا الجمعة حتى الثلاثاء المقبل على مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، ظهران الجنوب، البرك)، والباحة (الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، وجازان (جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي، بيش، هروب، صبيا، أبو عريش، الدرب، الشقيق، جزر فرسان).

طقس مكة المكرمة

كما تستمر الأمطار على مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، أضم، الخرمة، العرضيات، تربة، رنية، المويه، قيا، بحرة، خليص، الكامل، الجموم، الليث، القنفذة)، ونجران (نجران، شرورة، حبونا ومعظم محافظات المنطقة)، والمدينة المنورة (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر، العلا)، مناطق القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، ومعظم محافظات المنطقة)، والرياض (الرياض العاصمة، الدرعية، رماح، الخرج، المزاحمية، الأفلاج، وادي الدواسر، القويعية، السليل، المجمعة، الزلفي، ثادق، شقراء، الزلفي، ضرما، الغاط، عفيف، الدوادمي، ضرما، حريملاء)، والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، قرية العليا)، وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة).