شكرا لقرائتكم متحدث جامعة حفر الباطن: تسرب المياه حدث في أحد ممرات المباني المؤقتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - علق المتحدث الرسمي لجامعة حفر الباطن، الدكتور باسم المحيميد، في تصريح لـ “متابعات الخليج 365“، على ما تم رصده في مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع تشير إلى وجود تسرب لمياه الأمطار في أحد مباني جامعة حفر الباطن.

وقال المحيميد: إن الجامعة تحرص على سلامة منسوبيها وطلابها وتضع ذلك في المقام الأول.

وأضاف: نظرًا لاستمرار هطول الأمطار وكثافتها فقد تم رصد تسرب لمياه الأمطار في أحد ممرات المباني المؤقتة للجامعة، وقد تم التعامل مباشرة مع حالة التسرب في حينه دون حدوث أي إصابة ولله الحمد.

وتابع: قامت الجهات واللجان المختصة بعملها من خلال عزل المبنى ومباشرة أعمال الصيانة الطارئة لذلك المبنى وبمتابعة الوضع باستمرار، وتم إصدار التوجيه بتحويل الدراسة عن بعد احترازًا.

وأكد الدكتور المحيميد أن الجامعة لا تزال تسعى بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص إلى إيجاد حلول للمباني المؤقتة التي تتأثر في حال هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة.