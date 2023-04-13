شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الفترة الانتقالية في مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس العقيد آسيمي غويتا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي في وفاة والده – رحمه الله -.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة والدكم – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس العقيد آسيمي غويتا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي في وفاة والده – رحمه الله -.

وقال سمو ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة والدكم – رحمه الله – وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.