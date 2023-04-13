السعودية اليوم / رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يؤدي مناسك العمرة



مكة المكرمة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

أدى فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

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03:27ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.