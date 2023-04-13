السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يلتقي وزير السياحة



مكة المكرمة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

بحث معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب بمكتبه بالمسجد الحرام، سبل التعاون بين الرئاسة ووزارة السياحة وطرق تطوير العمل بالتنسيق بين الجهتين، وذلك فيما يخدم قاصدي الحرمين الشريفين ويحسن من تجربتهم إثراءً وتمكيناً.

وأشاد معاليه بجهود وزارة السياحة والنقلة النوعية التي شهدتها، خصوصاً فيما يتعلق في خدمة المعتمرين والمصلين والزائرين للحرمين الشريفين، مؤكداً أهمية التعاون المثمر بين الرئاسة والوزارة.

من جهته نوه معالي وزير السياحة بما تقدمه الرئاسة في الحرمين الشريفين والخدمات الجليلة المقدمة لضيوف الرحمن خصوصاً في شهر رمضان المبارك سائلاً الله -عز وجل - أن يجزل لقيادتنا الرشيدة الأجر والمثوبة.

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