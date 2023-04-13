السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي في وفاة والده - رحمه الله



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس العقيد آسيمي غويتا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي في وفاة والده - رحمه الله -.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة والدكم – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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04:11ت م

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