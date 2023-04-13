السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي في وفاة والده - رحمه الله



الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد:" تلقينا نبأ وفاة والدكم – رحمه الله – وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

04:12ت م

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الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس العقيد آسيمي غويتا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي في وفاة والده - رحمه الله -.وقال سمو ولي العهد:" تلقينا نبأ وفاة والدكم – رحمه الله – وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //04:12ت م0038

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