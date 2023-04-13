السعودية اليوم / وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ زيارة إلى الصين



تيانجين 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم زيارة رسمية إلى مدينة تيانجين الصينية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه من المقرر إجراء المباحثات السياسية غدًا في بكين.

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10:32ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.