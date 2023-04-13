السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل في الإمارة والمحافظات خلال إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين



الدمام 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الإدارات المعنية في إمارة المنطقة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لخدمة المستفيدين من مواطنين ومقيمين ومتابعة إنجاز الأعمال.

وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله - التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم، كما أكد أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية في المنطقة لتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية.

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13:20ت م

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