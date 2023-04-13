السعودية اليوم / مردم أمانة جدة يستقبل أكثر من 55 ألف طن من المخلفات خلال شهر مارس الماضي



جدة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال شهر مارس الماضي, أكثر من 55 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية ذات الأحجام الكبيرة والدمارات، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة، وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة المهندس صالح الزهراني, أن كمية النفايات البلدية الصلبة خلال الشهر الماضي بلغت نحو 1.457 طناً، كما استقبل المردم خلال الفترة ذاتها 3.898 طناً من الدمارات، وأكثر من 750 طناً من الإطارات.

وبيّن أن تقرير نفايات عقود النظافة سجل 8.995 طناً، جرى رفعها في نطاق 16 بلدية فرعية، لافتاً إلى أن الأحياء الواقعة في بلدية المطار ضمن منطقة العقد (الرابع) سجلت النسبة الأعلى بإجمالي تجاوز 18 ألف طن من النفايات المرفوعة، فيما سجلت أقل كمية نفايات في نطاق بلدية ثول ضمن منطقة العقد (الأول) بإجمالي تجاوز 3 الاف طن، وسجل تقرير العقد (الثالث عشر) الخاص بمنطقة الكورنيش 558 طناً من النفايات المرفوعة خلال مارس الماضي.

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