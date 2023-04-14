السعودية اليوم / ‏‌‎سمو وزير الخارجية يستضيف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية هولندا في معرض بينالي الفنون الإسلامية



جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

أقام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جدة، مأدبة عشاء رسمية تكريماً لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية مملكة هولندا فوبكه هويكسترا، والوفد المرافق له، في مقر معرض "بينالي الفنون الإسلامية 2023".

وقام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية هولندا، بجولة في معرض "بينالي الفنون الإسلامية 2023"، الذي تنظمه مؤسسة بينالي الدرعية التابعة لوزارة الثقافة، واطلع على الجهود الثقافية المقدمة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعريفهم بتاريخ المملكة الحضاري.

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