السعودية اليوم / بوابة "هاوي" تشارك في ربيع سدرة الرمضاني بالدرعية



الدرعية 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 ابريل 2023 م واس

شاركت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"؛ إحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة" في فعاليات وبرامج "ربيع سدرة" الرمضانية الثقافية، التي أقيمت في "سدرة الفنون" بالدرعية في حي جاكس تحت شعار "هاوي في ربيع سدرة".

وشهد "ربيع سدرة" وجود جناح "هاوي" الذي يتضمن مساحات تستعرض أبرز الهوايات، ويتيح للزوار فرصة تجربتها، بمشاركة أندية الهواة من البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، وهي نادي سعودي آرت للفنون البصرية، نادي رياض الفن للتصوير والفنون البصرية، نادي جديل آرت للفنون البصرية، نادي الصفا للمسرح والفنون الأدائية.

كما أقيمت على المسرح الخارجي جلسة حوارية بعنوان "كيف تعرف هوايتك"، وجلسة حوارية بعنوان "يوم لتأمل نعمة الحياة" كانت فيها لبنى الخميس، لأول مرة، ضيفة في مساحة الصندوق الأسود ضمن فعالية "هاوي في ربيع سدرة".

وقدم جناح "هاوي" جلسات استشارية للمهتمين والشغوفين بمجال كتابة المحتوى والفنون والثقافة، قدمها متخصصون في مجال الهوايات، حيث قدمت لبنى الخميس جلسة للمهتمين بكتابة المحتوى والسرد القصصي والإعلام، وقدم ضياء الهلال جلسة للمهتمين بالسينما وكتابة المحتوى، وجلسة ثالثة

قدمها علي المجنوني للمهتمين بالروايات والترجمة والنقد.

كما شهد الجناح عرض فيلم "ستارة" وجلسة حوارية مع المخرج المرشح للأوسكار محمد السلمان، وعرض فيلم "عشرة واحد" المنتج من قبل وزارة الحرس الوطني، تلاه حوار مع فريق العمل، بالإضافة إلى عرض أدائي لفرقة كورال نجد.

وأوضح مدير عام البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، مدير إدارة تنمية قطاع الهوايات ببرنامج جودة الحياة طارق بن عدنان الغرابي أن الجلسات الاستشارية مع أهل الاختصاص تسهم في تطوير المهارات التي تتطلبها الهوايات و تبادل الخبرات والمعلومات، فضلا عن تفعيل دور الهواة وأنديتهم وتمكينهم.

وأشار إلى أن برنامج جودة الحياة يعمل على تمكين ودعم قطاع الهوايات وتطوير الخدمات لتحقيق رؤية

// انتهى //

03:30ت م

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الدرعية 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 ابريل 2023 م واسشاركت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"؛ إحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة" في فعاليات وبرامج "ربيع سدرة" الرمضانية الثقافية، التي أقيمت في "سدرة الفنون" بالدرعية في حي جاكس تحت شعار "هاوي في ربيع سدرة".وشهد "ربيع سدرة" وجود جناح "هاوي" الذي يتضمن مساحات تستعرض أبرز الهوايات، ويتيح للزوار فرصة تجربتها، بمشاركة أندية الهواة من البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، وهي نادي سعودي آرت للفنون البصرية، نادي رياض الفن للتصوير والفنون البصرية، نادي جديل آرت للفنون البصرية، نادي الصفا للمسرح والفنون الأدائية.كما أقيمت على المسرح الخارجي جلسة حوارية بعنوان "كيف تعرف هوايتك"، وجلسة حوارية بعنوان "يوم لتأمل نعمة الحياة" كانت فيها لبنى الخميس، لأول مرة، ضيفة في مساحة الصندوق الأسود ضمن فعالية "هاوي في ربيع سدرة".وقدم جناح "هاوي" جلسات استشارية للمهتمين والشغوفين بمجال كتابة المحتوى والفنون والثقافة، قدمها متخصصون في مجال الهوايات، حيث قدمت لبنى الخميس جلسة للمهتمين بكتابة المحتوى والسرد القصصي والإعلام، وقدم ضياء الهلال جلسة للمهتمين بالسينما وكتابة المحتوى، وجلسة ثالثةقدمها علي المجنوني للمهتمين بالروايات والترجمة والنقد.كما شهد الجناح عرض فيلم "ستارة" وجلسة حوارية مع المخرج المرشح للأوسكار محمد السلمان، وعرض فيلم "عشرة واحد" المنتج من قبل وزارة الحرس الوطني، تلاه حوار مع فريق العمل، بالإضافة إلى عرض أدائي لفرقة كورال نجد.وأوضح مدير عام البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، مدير إدارة تنمية قطاع الهوايات ببرنامج جودة الحياة طارق بن عدنان الغرابي أن الجلسات الاستشارية مع أهل الاختصاص تسهم في تطوير المهارات التي تتطلبها الهوايات و تبادل الخبرات والمعلومات، فضلا عن تفعيل دور الهواة وأنديتهم وتمكينهم.وأشار إلى أن برنامج جودة الحياة يعمل على تمكين ودعم قطاع الهوايات وتطوير الخدمات لتحقيق رؤية السعودية 2030.// انتهى //03:30ت م0023

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.