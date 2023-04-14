السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يثمن إعلان سمو ولي العهد إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية



الرياض 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 ابريل 2023 م واس

ثمن معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه: إن هذه المناطق الاقتصادية الجديدة امتداد لما تشهد المملكة من نقلة تنموية ومشروعات نوعية تعزز من مكانتها على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وترسخ من مكانة المملكة اقتصادياً وصناعياً ولوجستياً وتنموياً في ظل هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، واللذان يحرصان على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية.

وأضاف معاليه أن ذلك يأتي معززاً للنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ومحفزة للاستثمارات العالمية وتعزيز تنافسيتها، خاصة في ظل تمتعها بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، وستعزز من توطين الصناعة، ونقل التقنية، وخلق الوظائف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار معاليه إلى أنه يعد امتدادا للمشروعات الطموحة المعززة لمكانة العاصمة الرياض كوجهة عالمية، وسيرسخ من مكانة العاصمة الرياض لتكون ضمن أكبر الاقتصادات في العالم، وجسراً يربط الشرق والغرب، وبوابة للعالم، ودعا معاليه الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن ازدهاره واستقراره.

// انتهى //

06:47ت م

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الرياض 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 ابريل 2023 م واسثمن معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.وقال معاليه: إن هذه المناطق الاقتصادية الجديدة امتداد لما تشهد المملكة من نقلة تنموية ومشروعات نوعية تعزز من مكانتها على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وترسخ من مكانة المملكة اقتصادياً وصناعياً ولوجستياً وتنموياً في ظل هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، واللذان يحرصان على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية.وأضاف معاليه أن ذلك يأتي معززاً للنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ومحفزة للاستثمارات العالمية وتعزيز تنافسيتها، خاصة في ظل تمتعها بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، وستعزز من توطين الصناعة، ونقل التقنية، وخلق الوظائف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأشار معاليه إلى أنه يعد امتدادا للمشروعات الطموحة المعززة لمكانة العاصمة الرياض كوجهة عالمية، وسيرسخ من مكانة العاصمة الرياض لتكون ضمن أكبر الاقتصادات في العالم، وجسراً يربط الشرق والغرب، وبوابة للعالم، ودعا معاليه الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن ازدهاره واستقراره.// انتهى //06:47ت م0036

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