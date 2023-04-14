سياسي / بوركينا فاسو تعلن التعبئة العامة لمواجهة الهجمات المتطرفة



واغادوغو 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

أصدرت الرئاسة الانتقالية في بوركينا فاسو مرسوماً يقضي بالتعبئة العامة لمواجهة الهجمات المتطرفة التي تشهدها البلاد.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها نشر عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن المرسوم يتعلّق بإعطاء إطار قانوني لجميع التدابير التي يتعين اتّخاذها للتعامل مع الوضع الذي تشهده بوركينا فاسو.

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