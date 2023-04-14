سياسي / رئيسة وزراء إيطاليا تبحث مع رئيس إقليم كوردستان مستجدات الأوضاع في العراق



روما 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

بحثت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني اليوم مع رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني مستجدات الأوضاع في العراق.

وشددت ميلوني على أن إيطاليا ستواصل مساندتها للعراق وإقليم كوردستان، واصفة علاقات بلادها مع العراق وإقليم كوردستان وضمان أمنهما واستقرارهما بأنها موضع اهتمام وتركيز من جانب إيطاليا.

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