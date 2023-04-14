السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا



سيئول 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 11666 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت البلاد خمس حالات وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و366 حالة.

// انتهى //

08:38ت م

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سيئول 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 11666 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 30 مليونا و967 ألفا و692، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضافت البلاد خمس حالات وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و366 حالة.// انتهى //08:38ت م0041

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