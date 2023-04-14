السعودية اليوم / زيادة السعة السريرية لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة إلى 600 سرير



بريدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

أعلن التجمع الصحي بالقصيم عن رفع الطاقة الاستيعابية لأسرة مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة إلى 215 سريرًا، ليبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفى بعد الزيادة 600 سرير، في خطوة تهدف إلى الرفع من كفاءة مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور سلطان بن سعود الشائع، أن التجمع يهدف من خلال هذه الزيادة إلى تلبية احتياجات المرضى المتزايدة من أسرة التنويم والطوارئ ووحدات العناية المركزة وبقية الأقسام خاصة في المستشفيات المرجعية والتخصصية، ورفع مستوى خدمات الرعاية الطبية المقدمة.

وأشار إلى أن التجمع يسعى لتعزيز جميع الخدمات الصحية وتطويرها في جميع منشآته ومرافقه الصحية، ويوليها أهمية كبيرة تجعلها في أولى سلم اهتماماته لتتواكب مع مستهدفات رؤية

// انتهى //

09:42ت م

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بريدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأعلن التجمع الصحي بالقصيم عن رفع الطاقة الاستيعابية لأسرة مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة إلى 215 سريرًا، ليبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفى بعد الزيادة 600 سرير، في خطوة تهدف إلى الرفع من كفاءة مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور سلطان بن سعود الشائع، أن التجمع يهدف من خلال هذه الزيادة إلى تلبية احتياجات المرضى المتزايدة من أسرة التنويم والطوارئ ووحدات العناية المركزة وبقية الأقسام خاصة في المستشفيات المرجعية والتخصصية، ورفع مستوى خدمات الرعاية الطبية المقدمة.وأشار إلى أن التجمع يسعى لتعزيز جميع الخدمات الصحية وتطويرها في جميع منشآته ومرافقه الصحية، ويوليها أهمية كبيرة تجعلها في أولى سلم اهتماماته لتتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في بناء وطن طموح ومجتمع صحي مزدهر ينعم بالرفاهية.// انتهى //09:42ت م0044

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