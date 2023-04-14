السعودية اليوم / الهند تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات فيروس كورونا منذ 236 يوماً



نيودلهي 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

سجّلت وزارة الصحة الهندية اليوم أعلى زيادة يومية لحصيلة الإصابات بفيروس

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الهند سجلت 11 ألفاً و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الحالات النشطة في البلاد إلى 49 ألفاً و622 حالةً، مضيفة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 531 ألفاً و64 وفاة، وذلك بعد تسجيل 29 وفاة جديدة.

// انتهى //

10:10ت م

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نيودلهي 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسسجّلت وزارة الصحة الهندية اليوم أعلى زيادة يومية لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ 236 يوماً.وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الهند سجلت 11 ألفاً و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الحالات النشطة في البلاد إلى 49 ألفاً و622 حالةً، مضيفة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 531 ألفاً و64 وفاة، وذلك بعد تسجيل 29 وفاة جديدة.// انتهى //10:10ت م0047

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