

الدمام 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

هطلت صباح اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام، والظهران، ومحافظات، القطيف، ورأس تنورة، وأجزاء متفرقة على المراكز والهجر التابعة للمنطقة، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد .

// انتهى //

14:31ت م

0061





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على المنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.