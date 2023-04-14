السعودية اليوم / جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام وسط تكامل الخِدْمَات



مكةالمكرمة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

أدى جموع المصلين اليوم صلاة الجمعة بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث شهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد المصلين والمعتمرين بكثافة عالية.

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من غسيل و تطهير وتعقيم المسجد الحرام وجنباته عبر 4000 عامل وعاملة مدعومين بأدوات التقنية الحديثة حيث يعمل 11 روبورتاً ذكياً للتعقيم و 20 بايوكيراً مهام التعقيم بالبخار الجاف للهواء والاسطح في وقت واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال بمساحة تقدر ب1000 متر مربع في كل ساعة, بالإضافة إلى 600 جهاز تعقيم للأيدي عالية الجودة.

وقامت الرئاسة على تهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام وتنظيم الدخول من وإلى المسجد الحرام كما وفرت المصاحف بلغات متعددة، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة وتوفير العربات الكهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى خدمات التنقل والخدمات المقدمة على أبواب المسجد الحرام.

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14:50ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.